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<a href="https://33live.ru/novosti/09-10-2019-ozolotivshayasya-pugacheva-nashla-novyj-sposob-otobrat-dengi-u-prostyx-lyudej.html" target="_blank">Озолотившаяся Пугачева нашла новый способ отобрать деньги у простых людей</a> - В апреле Алле Пугачевой исполнилось 70 лет, и в честь юбилея был организован грандиозный концерт. Не все желающие смогли на него попасть, потому что цены на шоу кусались, но теперь любой желающий сможет посмотреть концерт Примадонны в кино.