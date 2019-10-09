Кооператив начал процедуру банкротства, а люди пытаются прорваться в офис организации.

Сотни вкладчиков кредитного кооператива "Народная касса" остались без денег. Кооператив начал процедуру банкротства, а люди пытаются прорваться в офис организации. Чего ждать пайщикам и какова общая задолженность Народной кассы? В ситуации разбирался Никита Тарбеев.- Меня не трогайте, пожалуйста руками и дверь передо мной не закрывайте!- Выйдите из моего офиса, у меня перерыв до двух часов!- Это не ваш офис, я сейчас вызову полицию!- Вызывайте, у меня перерыв до двух часов!- Почему вы кричите на меня, вы мне должны один миллион девятьсот тысяч!Вы мне должны деньги!ЭтовидеоТатьяна Большакова, пайщик "Народной Кассы"сняла во время очередного своего визитав офискооператива. В 2017-омженщина сделала здесь двакраткосрочных вклада под солидные12% - отдала почти два миллиона рублей,но когда захотелавернуть деньги, оказалось, чтокасса -закрыта.Я пришла в кооператив 5 июня 2019 года - я пришла забрать свой вклад. На что было отвечено - денег нет и не знаю, когда будет.ВотТатьяна предпринимает еще одну попыткупроникнуть в офис кооператива - теперьсопровождении полиции.Ранее Ленинский районный суд Владимира обязал"Народную кассу" вернуть ей средстваи наложил арест на офисное имущество организации. Но пользы от этого оказалосьмало.Как заявляет юрист кооператива,свое имя она назвать отказалась,все вопросы теперь - к судебным приставам.- В настоящий моментесть решение суда, которое вступило в законную силу, которое также направлено на исполнение в службу судебных приставов.- Но денег до сих пор нет!- Как толькона расчетных счетах будут деньги, судебные приставы будут обязаны их списать. Мы ничего противозаконного не делаем.К таким визитамздесь, видимо, уже привыкли. "Народную кассу"сейчас осаждают сотни пайщиков -кроме Владимира, кооперативимеет отделенияв Юрьеве-Польском, Кольчугине, Меленках.Несколько лет организация предлагалалюдям "чарующие ставки" по сбережениями вот сейчасполучается классическое - "кто не успел, то опоздал" - в реестре участниковфинансового рынкакооператив больше не значится.На сценеКольчугинского ДК - основательаж национального движения кредитной кооперации «Народные кассы» Андрей Сиднев - с девяностых годов онс переменным успехоморганизовывалв разных городах страны кредитные кооперативы и вот сейчас заявляет, что не может гарантировать своим пайщикам, что через месяц "Народная касса" не станет банкротом.Андрей Сиднев, председатель правления кредитного кооператива "Народная касса": "- То есть получается так, чтоу вас все предусмотрено заранее, чтовы- банкрот. -Вы зря так говорите, ничего не предусмотрено. Если бы этой паники не было, все бы работало нормально. Вина моя во всем - это правда, что бы тут не происходило - во всем моя вина - это так. Потому что я это создал, я это запустил и я несу ответственность. Ия от этой ответственности не ухожу и пытаюсь найти выход из этой ситуации".Сколько точно жителей регионастали жертвамиэтого кооператива и какова общая суммасейчас сказатьсложно. В областной прокуратуре сообщают о 200обращенияхиз Кольчугино и 11 из Юрьева-Польского -и это, вероятно, только начало.Виктория Туркова, старший помощник прокурора Владимирской области по взаимодействию с общественностью и СМИ: "В настоящее время уголовных дела возбуждены районными отделами органов полиции Юрьев-Польского районаи Кольчугинского района. Уголовные дела возбуждены по части четвертой статьи 159 УК Российской Федерации - это мошенничество, совершенное в особо крупном размере".Причем многие пайщики обращаются в судсамостоятельно. На текущий моментна исполнении у судебных приставов 28 производств в отношении "Народной кассы". Шесть взысканийна сумму в5 миллионов рублей, остальное- аресты в качестве обеспечительных мер. Правда, вернуть деньгиэти мерыужевряд ли помогут.А госстрахованиена сбережения членов кредитных кооперативов не распространяется.Никита Тарбеев, Александр Чунаев, «Вести-Владимир»