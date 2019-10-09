Кооператив начал процедуру банкротства, а люди пытаются прорваться в офис организации.
Сотни вкладчиков кредитного кооператива "Народная касса" остались без денег. Кооператив начал процедуру банкротства, а люди пытаются прорваться в офис организации. Чего ждать пайщикам и какова общая задолженность Народной кассы? В ситуации разбирался Никита Тарбеев.
- Меня не трогайте, пожалуйста руками и дверь передо мной не закрывайте!
- Выйдите из моего офиса, у меня перерыв до двух часов!
- Это не ваш офис, я сейчас вызову полицию!
- Вызывайте, у меня перерыв до двух часов!
- Почему вы кричите на меня, вы мне должны один миллион девятьсот тысяч!Вы мне должны деньги!
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Татьяна Большакова, пайщик "Народной Кассы"
сняла во время очередного своего визита
в офис
кооператива. В 2017-ом
женщина сделала здесь два
краткосрочных вклада под солидные
12% - отдала почти два миллиона рублей,
но когда захотела
вернуть деньги
, оказалось, что
касса -
закрыта.
-
Я пришла в кооператив 5 июня 2019 года - я пришла забрать свой вклад. На что было отвечено - денег нет и не знаю, когда будет.
Вот
Татьяна предпринимает еще одну попытку
проникнуть в офис кооператива - теперь
в
сопровождении полиции.
Ранее Ленинский районный суд Владимира обязал
"Народную кассу" вернуть ей средства
и наложил арест на офисное имущество организации. Но пользы от этого оказалось
мало.
Как заявляет юрист кооператива,
свое имя она назвать отказалась,
все вопросы теперь - к судебным приставам.
- В настоящий момент
есть решение суда, которое вступило в законную силу, которое также направлено на исполнение в службу судебных приставов.
- Но денег до сих пор нет!
- Как только
на расчетных счетах будут деньги, судебные приставы будут обязаны их списать. Мы ничего противозаконного не делаем.
К таким визитам
здесь, видимо, уже привыкли. "Народную кассу"
сейчас осаждают сотни пайщиков -
кроме Владимира, кооператив
имеет отделения
в Юрьеве-Польском, Кольчугине, Меленках.
Несколько лет организация предлагала
людям "чарующие ставки" по сбережениям
и вот сейчас
получается классическое - "кто не успел, то опоздал" - в реестре участников
финансового рынка
кооператив больше не значится.
На сцене
Кольчугинского ДК - основатель
аж национального движения кредитной кооперации «Народные кассы» Андрей Сиднев - с девяностых годов он
с переменным успехом
организовывал
в разных городах страны кредитные кооперативы и вот сейчас заявляет, что не может гарантировать своим пайщикам
, что через месяц "Народная касса" не станет банкротом.
Андрей Сиднев, председатель правления кредитного кооператива "Народная касса": "- Т
о есть получается так, что
у вас все предусмотрено заранее, что
вы- банкрот. -
Вы зря так говорите, ничего не предусмотрено. Если бы этой паники не было, все бы работало нормально. Вина моя во всем - это правда, что бы тут не происходило - во всем моя вина - это так. Потому что я это создал, я это запустил и я несу ответственность. И
я от этой ответственности не ухожу и пытаюсь найти выход из этой ситуации".
Сколько точно жителей региона
стали жертвами
этого кооператива и какова общая сумма
сейчас сказать
сложно. В областной прокуратуре сообщают о 200
обращениях
из Кольчугино и 11 из Юрьева-Польского -
и это, вероятно, только начало.
Виктория Туркова, старший помощник прокурора Владимирской области по взаимодействию с общественностью и СМИ: "
В настоящее время уголовных дела возбуждены районными отделами органов полиции Юрьев-Польского района
и Кольчугинского района. Уголовные дела возбуждены по части четвертой статьи 159 УК Российской Федерации - это мошенничество, совершенное в особо крупном размере".
Причем многие пайщики обращаются в суд
самостоятельно. На текущий момент
на исполнении у судебных приставов 28 производств в отношении "Народной кассы". Шесть взысканий
на сумму в5 миллионов рублей, остальное
- аресты в качестве обеспечительных мер. Правда, вернуть деньги
эти меры
уже
вряд ли помогут.
А госстрахование
на сбережения членов кредитных кооперативов не распространяется.
Никита Тарбеев, Александр Чунаев, «Вести-Владимир»