52-летняя американская актриса Памела Андерсон по праву считается мировым секс-символом. Помимо неземной красоты фотомодель обладает еще и большим сердцем, поэтому она заботится о защите животных.

52-летняя американская актриса Памела Андерсон по праву считается мировым секс-символом. Помимо неземной красоты фотомодель обладает еще и большим сердцем, поэтому она заботится о защите животных.Так, звезда выразила огромную признательность Владимиру Путину за решение освободить косаток и белух из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье. Актриса назвала поступок российского лидера смелым."Переселение животных уже началось, и я выражаю вам признательность за то, что вы взяли на себя обязательство освободить всех оставшихся китов и не допустить отлова свободных белух и нескольких видов дельфинов в российских водах в 2020 году", – заявила Андерсон в письме, предоставленном организацией "Экологическая вахта Сахалина".Позже Памела добавила, что защита китообразных станет по праву заслугой России, если все дельфины и киты будут на воле в море. Ведь для морских животных отлов является огромным стрессом. В последствии он приводит к травмам, смертям и снижению численности популяции, сообщает .