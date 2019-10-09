В минувший вторник, 8 октября, самолет авиакомпании Сибирь, направлявшийся из Красноярска в Москву, совершил вынужденную посадку в Омске. Один из пассажиров рейса внезапно почувствовал ..

В минувший вторник, 8 октября, самолет авиакомпании "Сибирь", направлявшийся из Красноярска в Москву, совершил вынужденную посадку в Омске. Один из пассажиров рейса внезапно почувствовал себя плохо во время полета.Как сообщает , мужчина умер еще до посадки лайнера в аэропорту Омска. Медики пытались его реанимировать, но безуспешно. Причиной смерти могло стать сердечное заболевание.В настоящее время сотрудникиЗападно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета проводят проверку. Они выясняют все обстоятельства случившегося, передает .