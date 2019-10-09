Бывшему главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову предъявлено обвинение в убийстве 39-летней зампредседателя Общественной палаты Евгении Исаенковой. Впоследствии выяснилось, что жертва являлась его любовницей. В студии Прямого эфира обсудили новые подробности нашумевшего дела.

Бывшему главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову предъявлено обвинение в убийстве 39-летней зампредседателя Общественной палаты Евгении Исаенковой. Впоследствии выяснилось, что жертва являлась его любовницей. В студии "Прямого эфира" обсудили новые подробности нашумевшего дела.Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Ее тело нашли только 4 числа. Зампредседатель Общественной палаты была задушена шнуром от зарядки в собственной машине в лесополосе. Спустя несколько недель после убийства следствие арестовало Кулакова, а 4 октября суд продлил его арест в очередной раз до 7 января 2020 года. Экс-глава Раменского района в очередной раз заявил, что не убивал Евгению, при этом у него есть предположения, кому это могло быть выгодно.Родные просили отпустить Андрея Кулакова под домашний арест, поскольку никаких доказательств его вины предоставлено не было, как и записей с камер наружного наблюдения. Суд не счел это возможным, поскольку взял во внимание доводы следователя, ведущего дело. К слову, мать и сестра обвиняемого недовольны его работой. Они рассказали, что следователь опоздал в суд на два с половиной часа, прочел ту же самую речь, что была и в прошлый раз. Он как и прежде утверждает, что вину бывшего главы Раменского района доказывают многочисленные свидетельства, при этом не предъявляет их. Именно следователь настоял на продлении ареста. Он считает, что Кулаков, оказавшись на свободе, может повлиять на ход следствия или вовсе скрыться.Жена обвиняемого Юлия обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в данной ситуации, а также взять дело под личный контроль. По ее словам, в ночь убийства муж находился с ней и сыном дома, эту информацию может подтвердить консьерж. Юлия считает, что следствие ведется необъективно, кому-то просто выгодно, чтобы Кулакова посадили.В редакцию "Прямого эфира" поступил анонимный звонок. Неизвестный заявил, что многие до сих пор боятся раскрывать информацию по делу экс-главы Раменского района, поскольку боятся расправы. По словам анонима, смерть Евгении Исаенковой — это следствие того, что она нашла серьезный компромат на одного влиятельного человека, который имеет связи в криминальном мире. Неизвестный считает, что зампредседателя Общественной палаты просто убрали, подставив тем самым Кулакова, который также был невыгоден заказчику убийства. По мнению анонима, бывший глава Раменского района знает, кто убил Исаенкову, но боится за жизнь своих близких. "Андрей — жертва обстоятельств и жертва своей любви", — заявил звонивший.Данную информацию подтвердил свидетель, работавший в администрации с Исаенковой и Кулаковым. Он также предпочел остаться анонимом. По его словам, Евгения нашла компромат, но не успела его передать, потому что ее убили. В настоящее время идет активный передел воровской власти. Аноним заявил, что многие знают вора в законе Шишкана, которого посадили вместе с друзьями. По мнению свидетеля, не бывает таких совпадений, когда "с радаров сходят" человек, знающий какую-то информацию, глава района, а на их месте появляются новые люди.Знакомая Исаенковой Екатерина Чистякова заявила в студии, что та могла поплатиться за любопытство и сложный характер. По ее словам, убитая "по жизни перла, как танк, совала свой нос куда не надо", получала угрозы как со стороны администрации, так и с криминальной стороны. Чистякова отметила, что не удивилась, когда узнала о смерти знакомой и считает, что Исаенкова перешла кому-то дорогу.Кто же на самом деле убил Евгению Исаенкову? На кого она нашла компромат? Сможет ли следствие предоставить весомые доказательства вины Андрея Кулакова? Ответы на эти и другие вопросы в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".