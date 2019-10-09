Решение о проведении саммита в нормандском формате в случае срыва разведения сил в Донбассе будет зависеть от глав стран четверки, но операция запустила бы процесс реализации Минских договоренностей.

Решение о проведении саммита в нормандском формате в случае срыва разведения сил в Донбассе будет зависеть от глав стран "четверки", но операция запустила бы процесс реализации Минских договоренностей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.При этом Песков призвал дождаться итогов: "Сорвется или нет, нужно дождаться информации о том, по чьей вине это сорвано".Он подчеркнул, что разведение сил поспособствовало бы запуску процесса имплементации Минских договоренностей.Ранее сообщалось, что украинская сторона сорвала в среду запланированное на 9 октября разведение сил в районе Золотого в Донбассе.Народные республики уже были готовы к отводу войск, но украинская сторона пока не подала ответных сигналов. Несколько минут назад появилась информация, что отвод сил переносится на завтра, передает телеканал "Россия 24".