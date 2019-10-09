Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, судя
по всему, очень скучает по жене – певице Наташе Королевой. Артист приобрел подушку
в форме женской груди.
Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, судя
по всему, очень скучает по жене – певице Наташе Королевой. Артист приобрел подушку
в форме женской груди.
Сергей Глушко сейчас гастролирует по Крыму. Артист ежедневно
публикует в личном "Инстаграм" фото и видеоотчеты с путешествия.
Сегодня, 9 октября, гуляя по Ялте, Тарзан увидел у уличного
торговца забавный сувенир. Сергею приглянулась подушка, которая имитировала женский
бюст.
О покупке супруг Наташи Королевой не пожалел. Сергей Глушко
целый день таскал ее с собой. "Грудь" даже появилась в нескольких свежих постах
знаменитости.
Ближе к вечеру Тарзан решил использовать подушку по
назначению. Уже в автобусе устроил голову в ложбинку и уснул. Отдыхающего
на искусственной груди артиста сфотографировали коллеги.
"На гастролях главное окружить себя комфортом…" – подписал
снимок Сергей Глушко в личном микроблоге.
Супруга артиста – – одной из первых
отреагировала на забавную публикацию. "Ахаха, ну почти мой размер!" – написала
вокалистка.
Отметим, что сейчас Наташа Королева находится очень далеко
от мужа. Вокалистка вместе с мамой отдыхает в Майами.