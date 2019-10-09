Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, судя по всему, очень скучает по жене – певице Наташе Королевой. Артист приобрел подушку в форме женской груди.

Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, судяпо всему, очень скучает по жене – певице Наташе Королевой. Артист приобрел подушкув форме женской груди.Сергей Глушко сейчас гастролирует по Крыму. Артист ежедневнопубликует в личном "Инстаграм" фото и видеоотчеты с путешествия.Сегодня, 9 октября, гуляя по Ялте, Тарзан увидел у уличноготорговца забавный сувенир. Сергею приглянулась подушка, которая имитировала женскийбюст.О покупке супруг Наташи Королевой не пожалел. Сергей Глушкоцелый день таскал ее с собой. "Грудь" даже появилась в нескольких свежих постахзнаменитости.Ближе к вечеру Тарзан решил использовать подушку поназначению. Уже в автобусе устроил голову в ложбинку и уснул. Отдыхающегона искусственной груди артиста сфотографировали коллеги."На гастролях главное окружить себя комфортом…" – подписалснимок Сергей Глушко в личном микроблоге.Супруга артиста – – одной из первыхотреагировала на забавную публикацию. "Ахаха, ну почти мой размер!" – написалавокалистка.Отметим, что сейчас Наташа Королева находится очень далекоот мужа. Вокалистка вместе с мамой отдыхает в Майами.