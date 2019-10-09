В поселке Деденево средь бела дня неизвестные демонтировали железный мост. Злоумышленники пообещали местным жителям установить новый, но это оказалось ложью – мост попросту украли. По ..

В поселке Деденево средь бела дня неизвестные демонтировали железный мост. Злоумышленники пообещали местным жителям установить новый, но это оказалось ложью – мост попросту украли.По данным , неизвестные мужчины разобрали конструкцию, загрузили все детали в грузовик и уехали. Местные жители полагают, что мост украли охотники за металлом. Граждане планируют написать коллективное заявление в полицию.