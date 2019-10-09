В Рязанской области 20-летний малый на видео цинично убил и ограбил 91-летнего ветерана Великой Отечественной и его супругу. Преступление было совершено в квартире пожилой четы. Преступника ..

В Рязанской области 20-летний малый на видео цинично убил и ограбил 91-летнего ветерана Великой Отечественной и его супругу. Преступление было совершено в квартире пожилой четы.Преступника уже поймали. Сейчас следователи проводят с парнем следственные действия. Он может отправиться на зону на срок до 20 лет, пишет "телеграм"-канал "Hue".