Подводная лодка Колпино выполнила учебно-боевые пуски крылатыми ракетами Калибр в акватории Черного моря. Стрельба осуществлена по береговой и морской целям, расположенным на побережье в районе полигона Опук и на одном из морских полигонов Черноморского флота. Пуски ракет осуществлены из подводного положения, они успешно поразили мишени.

Подводная лодка "Колпино" выполнила учебно-боевые пуски крылатыми ракетами "Калибр" в акватории Черного моря.В сообщении Минобороны, распространенном 9 октября на странице в Facebook, отмечается, что стрельба выполнена по береговой и морской целям, расположенным на побережье в районе полигона Опук и на одном из морских полигонов Черноморского флота. Пуски ракет осуществлены из подводного положения, они успешно поразили мишени.Отмечается, что выполнение ракетных пусков является плановым мероприятием боевой подготовки экипажей подводных лодок Черноморского флота. Оно направлено на усовершенствование навыков применения высокоточного оружия.Было привлечено порядка двадцати боевых кораблей и вспомогательных судов, также в мероприятии участвовали самолеты морской авиации Черноморского флота.Подводная лодка "Колпино" во время ее нахождения в составе российской Средиземноморской эскадры использовала ракеты "Калибр" для нанесения ударов по террористам в Сирии.