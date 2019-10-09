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<a href="https://33live.ru/novosti/09-10-2019-poluchivshaya-poshhechinu-na-shou-volochkova-ochen-tyazhelo-perezhivayu-predatelstvo.html" target="_blank">Получившая пощечину на шоу Волочкова: Очень тяжело переживаю предательство</a> - Анастасия Волочкова разоткровенничалась в соцсети. Скандально известная балерина призналась, что очень доверчива, отчего не раз становилась жертвой предательства.