Совсем недавно актер Максим Виторган вместе с Нино Нинидзе впервые открыто вышли в свет. Пара выглядело вполне счастливой. Но сколько продлятся эти отношения? С этим вопросом Дни.ру обратились к эксперту.

Совсем недавно актер Максим Виторган вместе с Нино Нинидзе впервые открыто вышли в свет. Пара выглядело вполне счастливой. Но сколько продлятся эти отношения? С этим вопросом "Дни.ру" обратились к эксперту.Как заявляет ,у Нино присутствует астрологическая комбинация проверки отношений. Девушка до концане понимает, чего хочет, в то время, как Максим более серьезно настроен на этотсоюз."У Максима и Нино уже начались испытания вотношениях, и в следующем году они продолжатся. Вероятнее всего пара не сможет ихпройти, причем проблема не в Максиме, а именно в Нино. Если она пересмотрит своиценности и будет менее требовательна к Максиму, то у них есть все шансы сохранитьсвой союз даже на всю жизнь. В астрологической карте Максима как раз в этотпериод показана встреча с "его женщиной", и, вполне возможно, что ею как раз и являетсяНино. Именно сейчас в их отношениях присутствует решающий момент, разрешить которыйможет только Нино. И если сравнивать прошлые отношения Максима, то с Ксенией Собчактоже были все шансы сохранить долгосрочный союз", – уверен он.Ранее сообщалось, что Нино Нинидзе подружилась с детьми 47-летнего Максима Виторгана. Новая возлюбленная актера провела время с его дочерью Полиной Виторган.28-летняя Нино и 23-летняя Полина вместе спели для Максима кавер на композицию Юрия Шатунова "Седая ночь". Виторган записал выступление любимых женщин и опубликовал в своем "Инстаграм". Спелись", – в шутку подписал видео артист.