История о покупке детского сада довела бывшего главу Миасса до суда. Геннадия Васькова обвиняют в превышении полномочий и покушении на взятку в миллион. Прокурор региона Виталий Лопин утвердил обвинительное заключение, сообщает корреспондент ГТРК Южный Урал.

Дело бывшего главы Миасса передано в суд. Об этом сообщает сообщает корреспондент ГТРК "Южный Урал". Геннадий Васьков обвиняется в превышении должностных полномочий, а также в покушении на взятку. Прокурор Челябинской области Виталий Лопин уже вынес обвинительное заключение.По информации Следственного комитета, история произошла в 2017 году. Бывший мэр попросил миллион рублей за свое содействие в выделении региональной субсидии на покупку двухэтажного торгового здания с целью разместить в нем детский сад, несмотря на то, что строение для этих целей было непригодно. Кроме того, стоимость контракта была существенно завышена.Следователи усмотрели в этой истории предварительный сговор нескольких лиц с целью хищения более 24 миллионов рублей при продаже строения. Известно, что деньги экс-мэру города должны были передать сразу после перечисления субсидии. Однако вместо этого участников "сделки" задержали. Сейчас на рассмотрении в суде находится сразу несколько уголовных дел, в том числе и в отношении Васькова.