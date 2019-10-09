Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили очередное, 13-е по счету уголовное дело. Сообщается, что уголовное расследование начато по заявлению одного из депутатов ..

Противбывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили очередное, 13-е по счетууголовное дело. Сообщается, что уголовное расследование начато по заявлениюодного из депутатов Верховной рады.Дело открытопо статье 366-й Уголовного кодекса Украины. Порошенко подозревают в возможномдекларировании недостоверной информации о доходах.Это стало 13-м уголовнымделом, в котором фигурирует бывший президент. Также политика подозревают в узурпации власти, давлении на суд и отмывании преступных доходов.