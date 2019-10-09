Против
бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили очередное, 13-е по счету
уголовное дело. Сообщается, что уголовное расследование начато по заявлению
одного из депутатов ..
Против
бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили очередное, 13-е по счету
уголовное дело. Сообщается, что уголовное расследование начато по заявлению
одного из депутатов Верховной рады.
Дело открыто
по статье 366-й Уголовного кодекса Украины. Порошенко подозревают в возможном
декларировании недостоверной информации о доходах.
Это стало 13-м уголовным
делом, в котором фигурирует бывший президент. Также политика подозревают в узурпации власти, давлении на суд и отмывании преступных доходов.