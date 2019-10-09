Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале военной операции Родник мира на севере Сирии. Ситуацию он обсудил с российским лидером Владимиром Путиным.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале военной операции "Родник мира" на севере Сирии. Ситуацию он обсудил с российским лидером Владимиром Путиным.Многие эксперты восприняли заявление президента США Дональда Трампа, угрожавшего уничтожить Турцию в случае "неправильного" поведения, как прямой запрет турецкому руководству на проведение военной операции в Сирии. Если это и так, то Реджеп Тайип Эрдоган показал, что это давление не заставило его отступить.Президент Турции связался с Владимиром Путиным, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. "В свете объявленных Турцией планов по проведению военной операции на северо-востоке Сирии Владимир Путин призвал турецких партнеров тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса", – цитирует пресс-службу Кремля.Кроме того, говорится в сообщении на официальном сайте президента России, обе стороны отметили важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, а также уважения к ее суверенитету. Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обменялись своими мнениями относительно сирийской проблематики, в том числе и с учетом достигнутых в Анкаре в сентябре 2019 года договоренностей.Также российский и турецкий президенты обсудили ряд других актуальных вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества. Они условились о дальнейших контактах различного уровня.Материал дополняется.