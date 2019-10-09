Специалисты обнаружили источник повышения радиационного фона в прибывшем накануне из Берлина в Москву поезде.

Специалисты обнаружили источник повышения радиационного фона в прибывшем накануне из Берлина в Москву поезде."В купе для маломобильных граждан в вагоне №5 зафиксировано превышение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения до 2,2 мкЗв/ч", — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, добавив, что данная доза превышает предельно допустимую норму в три раза.По мнению специалистов, причиной произошедшего мог стать пассажир, проходящий лечение с помощью радиоизотопов.Ранее некоторые СМИ сообщили, что пограничники зафиксировали в одном из вагонов поезда из Берлина превышение радиационного фона.