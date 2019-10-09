Президент Белоруссии Александр Лукашенко, на глазах иностранной публики призывающий к миру в Донбассе, давно мог помочь урегулировать конфликт. Вместо этого он любезничал с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, развязавшим кровавую бойню, заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, на глазах иностранной публики призывающий к миру в Донбассе, давно мог помочь урегулировать конфликт. Вместо этого он любезничал с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, развязавшим кровавую бойню, заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.На международном форуме "Минский диалог" Лукашенко принялся упрекать другие страны, что те не помогают президенту Украины Владимиру Зеленскому справиться с радикалами. Европу Батька упрекал за то, что та не реагирует на происходящее в Незалежной.Упрекая других лидеров, Лукашенко забыл сказать, что периодически хвастался хорошими отношениями с Порошенко. Хотя мог бы повлиять на бывшего президента по вопросу Донбасса, заявил Килинкаров в эфире телеканала "Россия-1".Лукашенко ни слова не произнес о роли Порошенко в развязывании войны, что тот финансирует националистов, которые мешают Зеленскому закончить войну, возмутился политик. Батька мог бы спокойно об этом говорить, не боясь последствий у себя в стране, добавил экс-нардеп.В своем выступлении на форуме "Минский диалог" во вторник, 8 октября, призвал иностранных лидеров помочь президенту Владимиру Зеленскому. Лидеру Незалежной угрожают радикалы, протестующие против реализации "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе. В понедельник националисты сорвали разведение войск в двух населенных пунктах.Своими силами молодой и неопытный Зеленский обуздать радикалов не способен, предупредил . Если власть в Киеве смениться, к руководству страной придут люди, договориться с которыми будет невозможно, считает белорусский лидер.