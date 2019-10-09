В городе Михайловка Волгоградской области произошла жуткая авария. В ночь на среду, 9 октября, водитель автомобиля ВАЗ-2106 на полной скорости врезался в дерево, передает телеканал . В момент ..

В городе Михайловка Волгоградской области произошла жуткая авария. В ночь на среду, 9 октября, водитель автомобиля ВАЗ-2106 на полной скорости врезался в дерево, передает телеканал "".В момент ДТП в машине находились пять человек. Водитель и три пассажира погибли на месте от полученных травм. Еще один пассажир был экстренно госпитализирован. Подробности его состояния не раскрываются.Как сообщает "", молодой человек, находившийся за рулем, получил права всего два месяца назад. Он ехал вместе с двумя сестрами и двумя друзьями, одному из которых исполнилось в этот день 19 лет.На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они проводят необходимые экспертизы для установления причин и обстоятельств трагедии.