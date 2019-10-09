Скандал, разгоревшийся из-за телефонного разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа, и не думает стихать. На тот раз СМИ с упоением подхватили оценку общения двух президентов, которую дал слушавший переговоры сотрудник Белого дома.

Скандал, разгоревшийся из-за телефонного разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа, и не думает стихать. На тот раз СМИ с упоением подхватили оценку общения двух президентов, которую дал слушавший переговоры сотрудник Белого дома.Публикация расшифровки телефонных переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа, казалось бы, расставила все по своим местам и закрыла все вопросы, которые могли бы возникнуть в связи с этим. Однако оппоненты президента США нашли способ продолжить раздувать скандал.В частности, они обратили внимание на слова сотрудника Белого дома, который слушал тот самый разговор. Состоявшуюся беседу чиновник назвал "сумасшедшей" и "пугающей", передает "Интерфакс". Со слова осведомителя из ЦРУ, его собеседник был явно потрясен теми вещами, которые прозвучали во время переговоров.Материал дополняется.