Популярная певица поделилась с поклонниками личной историей. Ольга Бузова рассказала, как недавно довела мать до слез.

Популярная певица поделилась с поклонниками личной историей. Ольга Бузова рассказала, как недавно довела мать до слез.На странице в "Инстаграм" знаменитость анонсировала новый трек. Композиция "Я еще верю" увидит свет 11 октября. Исполнительница назвала песню "очень личной" и добавила, что постаралась передать в ней "то, о чем мечтает больше всего"."Я впускаю вас в свою душу, в свое сердце. Каждый раз, когда я ее слушаю, мурашки по телу, а когда отправила маме... Она плакала", – поделилась певица. Артистка также призналась, что волнуется перед выходом трека и надеется на поддержку поклонников.Большинство пользователей заявили, что с нетерпением ждут новую композицию. "Я так жду. Спасибо, что делишься с нами чем-то сокровенным", "Во всех твоих песнях есть смысл! Очень жду эту песню", "Твои песни становятся популярными, потому что они настоящие! Твое творчество – это ты", – поделились мыслями комментаторы.Ранее "Дни.ру" написали о том, что исполнительницу жестко раскритиковал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он призвал "перестать поклоняться нравственным фекалиям" и "начать нормальную жизнь". Государственный деятель добавил, что звезде нужно выйти замуж "по-настоящему" за нормального мужчину.