Новым руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) назначен Игорь Шумаков.

Новым руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) назначен Игорь Шумаков. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев, сообщил ТАСС пресс-секретарь премьера Олег Осипов.С 2010 года Шумаков являлся заместителем руководителя Росгидромета. До этого занимал различные посты в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени".