Конкурс на участие в модуле Политический текст Высшей партийной школы Единой России превысил восемь человек на место. По словам депутата Госдумы, заместителя секретаря генсовета партии Ольги Баталиной, наибольшую активность проявили жители Москвы, Калмыкии, Тюменской и Белгородской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.
Конкурс на участие в модуле "Политический текст" Высшей партийной школы "Единой России" превысил восемь человек на место. По словам депутата Госдумы, заместителя секретаря генсовета партии Ольги Баталиной, наибольшую активность проявили жители Москвы, Калмыкии, Тюменской и Белгородской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.
Заявки на участие в образовательном модуле принимались с 30
сентября по 8 октября. К настоящему моменту поступили более 300 анкет, они
обрабатываются модераторами.
Как отметила Баталина, к участию в модуле были отобраны не
просто талантливые авторы, занимающиеся общественно-политической тематикой. Прежде
всего это должны быть активные и неравнодушные люди, которые в курсе
происходящего в их городе, регионе, стремящиеся сделать мир вокруг себя лучше и
готовые сотрудничать для этого с "ЕР", рассказала депутат Госдумы.
"Наша цель – дать им инструменты для дальнейшей работы,
предоставить площадку для обмена эффективными практиками, расширить горизонты
слушателей образовательного модуля "Политический текст", – добавила парламентарий.
Решение о начале работы Высшей партийной школы было принято
на XVIII съезде "ЕР". Первым модулем программы стал
"Политический лидер". Запланирована работа еще трех модулей.
Ранее "Дни.ру" писали о запуске в 50 регионах
второго сезона образовательного проекта "Молодой Гвардии Единой
России" . Его участники встретятся с
известными политиками, журналистами, лидерами общественного мнения и блогерами.
Проект призван создать новые альтернативные площадки для
коммуникаций молодежи и продвижения ее идей. Второй сезон продлится с октября
по декабрь 2019 года.