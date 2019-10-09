Конкурс на участие в модуле Политический текст Высшей партийной школы Единой России превысил восемь человек на место. По словам депутата Госдумы, заместителя секретаря генсовета партии Ольги Баталиной, наибольшую активность проявили жители Москвы, Калмыкии, Тюменской и Белгородской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

Конкурс на участие в модуле "Политический текст" Высшей партийной школы "Единой России" превысил восемь человек на место. По словам депутата Госдумы, заместителя секретаря генсовета партии Ольги Баталиной, наибольшую активность проявили жители Москвы, Калмыкии, Тюменской и Белгородской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.Заявки на участие в образовательном модуле принимались с 30сентября по 8 октября. К настоящему моменту поступили более 300 анкет, ониобрабатываются модераторами.Как отметила Баталина, к участию в модуле были отобраны непросто талантливые авторы, занимающиеся общественно-политической тематикой. Преждевсего это должны быть активные и неравнодушные люди, которые в курсепроисходящего в их городе, регионе, стремящиеся сделать мир вокруг себя лучше иготовые сотрудничать для этого с "ЕР", рассказала депутат Госдумы."Наша цель – дать им инструменты для дальнейшей работы,предоставить площадку для обмена эффективными практиками, расширить горизонтыслушателей образовательного модуля "Политический текст", – добавила парламентарий.Решение о начале работы Высшей партийной школы было принятона XVIII съезде "ЕР". Первым модулем программы стал"Политический лидер". Запланирована работа еще трех модулей.Ранее "Дни.ру" писали о запуске в 50 регионахвторого сезона образовательного проекта "Молодой Гвардии ЕдинойРоссии" . Его участники встретятся сизвестными политиками, журналистами, лидерами общественного мнения и блогерами.Проект призван создать новые альтернативные площадки длякоммуникаций молодежи и продвижения ее идей. Второй сезон продлится с октябряпо декабрь 2019 года.