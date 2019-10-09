День народного единства в этом году выпадает на понедельник, поэтому сразу три дня подряд будут нерабочими.

Россияне будут отдыхать с 2 по 4 ноября. Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января.В пятницу, 1 ноября, предпраздничного сокращённого рабочего дня не будет, поскольку этот день не предшествует непосредственно понедельнику, 4 ноября.День народного единства отмечается с 2005 года.Праздник учредили в честь освобождения Москвы от польской интервенции в 1612-м, когда Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому удалось взять штурмом Китай-город.