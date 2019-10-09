Анджелина Джоли вывела под вспышками фотокамер двоих дочерей на премьеру фильма. Одна из девочек поразила публику неоднозначным поведением.

Анджелина Джоли вывела под вспышками фотокамер двоих дочерей на премьеру фильма. Одна из девочек поразила публику неоднозначным поведением.Сейчас 44-летняя голливудская красотка ездит по миру со своим промо-туром с фильмом "Малефисента: Владычица тьмы". Ранее актрису замечали в Лос-Анджелесе, а недавно она приехала в Рим, где вышла на ковровую дорожку вместе со своими двумя дочерьми – Захарой и Шайло.Старшая из детей знаменитости улыбалась и вела себя довольно скромно. Захара появилась в длинном вечернем платье, как и ее приемная мама. Стоит отметить, что наряд Джоли как нельзя лучше подходил для презентации фильма с ее участием – черное облегающее платье в пол отлично дополняло образ "владычицы тьмы".Младшая в которой раз удивила образом юноши. Шайло появилась в брюках, кедах и черном бомбере с эффектом омбре. Девушка осталась в той же цветовой гамме, что и представители ее семьи, однако хорошо было видно, что в отличии от мамы и сестры, 13-летний подросток чувствовал себя достаточно неуверенно под вспышками фотокамер.Шайло улыбалась журналистам, но периодически как будто бы скрючивалась от боли. Кроме того, девушка все время держала ладонь в области паха и старалась ее оттуда не убирать.Некоторые предполагают, что это все из-за вероятной гормональной терапии, на которую могла сесть девушка. По интернету уже давно бродят слухи, что подросток готовится к операции по смене пола, в связи с чем должна бы начать принимать специальные препараты, которые изменят ее внешность на мужскую.Одна из наследниц Джоли с трех лет отказывается надевать юбки и платья. Кроме того, Шайло постоянно стрижется максимально коротко, а недавно попросила называть ее Джоном.