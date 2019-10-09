На борту самолета, летевшего из Красноярска в Москву, один из пассажиров почувствовал себя плохо. Командир судна принял решение о посадке в Омске. Однако медики не смогли ему помочь – он умер в самолете до их прибытия.

Пассажир скончался на борту самолета, летевшего из Красноярска в Москву.Мужчина почувствовал себя плохо во время полета. Командир судна принял решение о посадке в Омске. Однако медики не смогли ему помочь – он умер до их прибытия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе омского Минздрава.Причина смерти не сообщатся. Расследованием ЧП занимаются правоохранительные органы.