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<a href="https://33live.ru/novosti/09-10-2019-samye-blizkie-lyudi-xvorostovskogo-ostalis-bez-kvartiry.html" target="_blank">Самые близкие люди Хворостовского остались без квартиры</a> - 16 октября Дмитрию Хворостовскому исполнилось бы 57 лет. В день рождения прославленного баритона состоится торжественное открытие памятника певцу в Москве.