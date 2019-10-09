Не так давно стало известно, что Тимати выиграл суд у своего бывшего коллеги L`One. Теперь последний не может исполнять песни лейбла и носить свой ник. Но похоже, этого Тимуру Юнусову показалось мало.

Не так давно стало известно, что Тимати выиграл суд у своего бывшего коллеги L`One. Теперь последний не может исполнять песни лейбла и носить свой ник. Но похоже, этого Тимуру Юнусову показалось мало.На своей странице в социальной сети "Инстаграм" исполнитель выложил примечательную публикацию. На фотографии изображены бывший партнеры и друзья из лейбла. Тем не менее, куда большее внимание на себя обратил текст, которым рэпер сопроводил ностальгический кадр."Говорить о личном, всегда болезненно инеприятно, тем более когда на старте ты ешь из одной тарелки с близким, аспустя какое-то количество лет, он вызывает тебя в суд. И этот судсостоялся (Здесь и далее пунктуация и орфография авторов сохранены – прим.ред.)", – написал Тимати.Он рассказал о том, что конфликт со старым товарищем сильно задел его, а также припомнил историю развития их отношений. Так певец поведал о том, что все началось семь лет назад. Тогда еще молодые и мало кому известные рэперы только-только начинали покорять мир большой эстрады и зачастую им приходилось даже питаться "из одной тарелки.Впрочем, Юнусов не долго делился своими переживаниями. Все же он решил вернуться к окружающей действительности и высказать свои претензии Левану Горозия.Я молчал пока ты бегал по всем телеканалам ижурналистам...хотя сам подписывая контракт знал провсе его условия и взял сутки на его изучение, не внеся ни одногокомментария! Теперь слушай – ты самый лживый и пустой человек, которого язнаю. Живи теперь в своем выдуманном мире, и пусть твоя совесть самаговорит с тобой", – подытожил Тимати. Он отметил, что теперь страница с бывшим другом для него перевернута и поздравил Левана с 34-летием, пожелав ему удачи.