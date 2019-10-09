Начиная с этого месяца, приобрести квартиру в новостройке можно по ставке от 7,3% годовых.

За девять месяцев этого года владимирское отделение Сбербанка выдало 5,5 млрд. рублей ипотечных кредитов. Оставшиеся три месяца должны стать не менее продуктивными, заявляют в руководстве банка. С 1 октября процентная ставка на готовое и строящееся жилье снижается на 0,3%, ставка на рефинансирование ипотечных кредитов других банков - на 0,6%. Минимальная ставка на приобретение готового жилья теперь - 8,8%, а по программе субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов Сбербанка - и того меньше.Андрей Черкашин, управляющий владимирским отделением ПАО "Сбербанк": "Все эти нововведения, которые у нас есть по ипотечным программам, на наш взгляд, должны привлечь еще большее количество участников, и надеемся, что за 4 квартал еще несколько тысяч семей смогут решить свои вопросы."Так же в Сбербанке рассказали о своих новых продуктах для малого и среднего бизнеса - это Онлайн-рассмотрение заявок на кредиты до 10 млн. рублей - оформить его можно без визита в банк, за 3 минуты, дистанционная регистрация бизнеса и открытие счета, упрощенный порядок рассмотрения гарантий и СМАРТ-Тендер - новый кредитный продукт, специально разработанный для клиентов, участвующих в государственных торгах.Наталья Головешкина, Никита Тарбеев, Александр Голубев. "Вести-Владимир"на правах рекламы