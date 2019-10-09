ФСБ пресекла деятельность мнимой благотворительной организации Одно тело, которая на территории девяти российских регионов собирала деньги на помощь нуждающимся, но переводила их организациям Имарат Кавказ и Исламское государство (запрещены в РФ).

ФСБ пресекла деятельность мнимой благотворительной организации "Одно тело", которая на территории девяти российских регионов собирала деньги на помощь нуждающимся, но переводила их организациям "Имарат Кавказ" и "Исламское государство" (запрещены в РФ), сообщили в СКР. Операцию по поимке злоумышленников сняли на видео.Представители фонда под лозунгом "Сегодня дела — завтра расчет" действовали на территории Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, в Краснодарском и Ставропольском краях и Тюменской области. По предварительным данным, им удалось при посредстве мессенджера Telegram собрать в общей сложности 6 миллионов рублей и перевести их действующим в Сирии боевикам.Центр управления фондом "Одно тело" находился в КБР, здесь задержали двух человек, которые в 2005 году участвовали в вооруженном нападении на Нальчик под руководством Шамиля Басаева. У них изъяли запрещенную литературу, 10 смартфонов с инструкциями от террористов, 60 банковских карт, 6 тысяч долларов наличными и отчеты о переводе денег за рубеж.Всего на мнимый благотворительный фонд работали более 100 сторонников ИГ (запрещена в РФ).