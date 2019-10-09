Отметят его и в областном центре. В центральной библиотеке Владимира, к примеру, прочитают басни Ивана Крылова на разных языках

Отметят его и в областном центре. В центральной библиотеке Владимира, к примеру, прочитают басни Ивана Крылова на разных языках. Известному баснописцу в этом году отмечается 250 лет со дня рождения. А в библиотеке для детей и молодежи на улице Мира откроется выставка руковоторных книг из Мурманска. Книги созданы детьми, в разных техниках -вышиты бисером или выжжены на дереве