Сейчас Захар сдаёт необходимые анализы. Ввоз препарата согласован с Минздравом. Принять малыша в ближайшее время готовы нейрохирурги в столице.

Об этом "Вестям" сообщила мама Захара - Оксана Пучкова.Напомним, об истории Захара "Вести" рассказывали неоднократно. У трёхлетнего мальчика, как и у его старшей сестры Марии- редкое генетическое заболевание- нейрональный цероидный липофусциноз. Диагноз Захару поставили федеральные медики и они же назначили лекарство "Церлипоназа Альфа". Но в нашей стране препарат не зарегистрирован. Обеспечить мальчика жизненно необходимым лекарством суд обязал департамент здравоохранения. Но на официальный запрос "Вестей" облздрав изначально отвечал: "возможности нет". Как сообщила Оксана Пучкова, сейчас Захар сдаёт необходимые анализы. Ввоз препарата согласован с Минздравом. Принять малыша в ближайшее время готовы нейрохирурги в столице.