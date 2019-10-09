Росприроднадзор и Минэкологии Подмосковья возбудили дело о нарушении правил охраны водоема в Подольске - там местная речка превратилась в сточную канаву. Жители окрестностей наглухо закрывают окна, чтобы спастись от удушливого запаха. Причину загрязнения выяснили, но ничего не исправили.

Росприроднадзор и Минэкологии Подмосковья возбудили дело о нарушении правил охраны водоема в Подольске. Настоящая экологическая катастрофа произошла в деревне Бородино — там местная речка превратилась в сточную канаву. Жители окрестностей наглухо закрывают окна, чтобы спастись от удушливого запаха. Причину загрязнения выяснили, но ничего не исправили.Смешиваясь с речной водой, субстанция из трубы дает обильную серую пену. Это Петрица — один из притоков Москвы-реки.Все предыдущие экспертизы неизменно показывали многократное превышение предельно допустимого уровня вредных веществ по всем показателям. Сегодня для того, чтобы понять, насколько все плохо, не обязательно брать пробы — здесь просто нечем дышать.Сейчас в это невозможно поверить, но еще недавно берега Петрицы были любимым местом отдыха жителей. Теперь не то, что купаться, даже гулять здесь никому не приходит в голову. И с каждым днем ситуация все хуже.- Если два месяца назад она была какая-то черно-зеленая, то сейчас стала... Не знаю, то ли мыльный раствор отмывают, то ли вообще остановили полностью всю очистку."Очистка осуществляется. Ну, другое дело, что нет глубокой очистки сточных вод. Но ее и раньше не было", — говорит Михаил Семин, директор МУП "Водоканал" Подольска.О том, что здешние очистные сооружения, построенные полвека назад, работают на пределе возможностей, известно давно. Но сегодня, говорят местные жители, ситуация все больше напоминает экологическую катастрофу.- Мы окна открыть не можем — воняет!Мощная подольская станция водоочистки находится всего в пяти километрах от старых сооружений. Проект переноса стоков туда был готов еще два года назад. Но до сих по остается на бумаге.- И бобры, и лягушки, и рыбы — все было в этой речке три года назад.Тем временем, новые жилые дома в округе продолжают исправно возводить, и нагрузка на старую систему фильтрации только растет."Дома строятся, заселяются. Все нечистоты, естественно, сбрасываются в одно и то же место. А это все идет к нам! Мы задыхаемся, дети наши задыхаются!" — возмущается Елена Ларкина."Несколько лет канализация течет через заповедный лес!" — добавляет Семен Герасимович."Я считаю, что это должностное преступление ответственных лиц — водоканала, администрации города, которые не могут навести порядок", — уверена Светлана Федорова.По итогам проверки сразу два ведомства — Росприроднадзор и областное Министерство экологии — возбудили дело об административном правонарушении."Виновное лицо вызвано для составления протокола по статье 8.13 часть 4 КоАП. Сумма штрафа от 150 до 300 тысяч", — сообщил Роман Варваровский, заместитель заведующего южным отделом управления Государственного экологического надзора Московской области.Ущерб, причиненный окружающей среде, еще только предстоит подсчитать. Стоимость переноса канализации оценивают в 360 миллионов рублей. Генеральный подрядчик — "Водоканал" — называет проект технически сложным и обещает закончить работы не раньше 2022 года.