Криминальные националистические банды шантажируют президента Украины Владимира Зеленского. Пока власть не найдет в себе силы обуздать осмелевших радикалов, прекратить войну в Донбассе будет невозможно
Криминальные националистические банды шантажируют президента Украины Владимира Зеленского. Пока власть не найдет в себе силы обуздать осмелевших радикалов, прекратить войну в Донбассе будет невозможно
В бюджете страны нет денег на поддержание инфраструктуры, на
улучшение медицины и повышение социальных выплат, зато военные расходы
увеличиваются. За счет этого наживаются криминальные националистические банды,
заинтересованные в войне в Донбассе, пишет в колонке на портале
"Украина.ру" журналист Константин Кеворкян.
Радикалы шантажируют слабую власть, даже если она робко
высказывается о договоренностях с противостоящей стороной. "В случае
заключения мира они теряют огромные прибыли и политическое влияние", -
пояснил эксперт.
По его словам, националисты контролируют улицу, влияют на
общество и СМИ. Теоретически "партия войны" может скинуть действующую
власть, к тому же опыт прошлых Майданов у нее имеется, отметил Кеворкян.
Действующую власть обозреватель назвал "трусливой и
беспомощной". В правоохранительных органах, армии и спецслужбах до сих пор
много радикалов, и его окружение вынуждены с ними считаться, уверен
эксперт.
"Пока власть не сломает хребет альтернативному центру принятия
решений, войну прекратить невозможно", – констатировал он.
Напомним, в минувший понедельник националисты сорвали
отведение войск в двух населенных пунктах Донбасса. Радикалы обвинили
в сдаче национальных интересов и пригрозили массовыми акциями.
Развод подразделений был одним из условий мирного урегулирования в регионе.