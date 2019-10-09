Криминальные националистические банды шантажируют президента Украины Владимира Зеленского. Пока власть не найдет в себе силы обуздать осмелевших радикалов, прекратить войну в Донбассе будет невозможно

Криминальные националистические банды шантажируют президента Украины Владимира Зеленского. Пока власть не найдет в себе силы обуздать осмелевших радикалов, прекратить войну в Донбассе будет невозможноВ бюджете страны нет денег на поддержание инфраструктуры, наулучшение медицины и повышение социальных выплат, зато военные расходыувеличиваются. За счет этого наживаются криминальные националистические банды,заинтересованные в войне в Донбассе, пишет в колонке на портале"Украина.ру" журналист Константин Кеворкян.Радикалы шантажируют слабую власть, даже если она робковысказывается о договоренностях с противостоящей стороной. "В случаезаключения мира они теряют огромные прибыли и политическое влияние", -пояснил эксперт.По его словам, националисты контролируют улицу, влияют наобщество и СМИ. Теоретически "партия войны" может скинуть действующуювласть, к тому же опыт прошлых Майданов у нее имеется, отметил Кеворкян.Действующую власть обозреватель назвал "трусливой ибеспомощной". В правоохранительных органах, армии и спецслужбах до сих пормного радикалов, и его окружение вынуждены с ними считаться, уверенэксперт."Пока власть не сломает хребет альтернативному центру принятиярешений, войну прекратить невозможно", – констатировал он.Напомним, в минувший понедельник националисты сорвалиотведение войск в двух населенных пунктах Донбасса. Радикалы обвинилив сдаче национальных интересов и пригрозили массовыми акциями.Развод подразделений был одним из условий мирного урегулирования в регионе.