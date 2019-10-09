Причиной пожара стала неисправность электропроводки

Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту смерти 17-летнего подростка на пожаре в селе Барское. Виновным инкриминируют причинение смерти по неосторожности.Напомним, ночью 17 августа в селе Барское сгорел частный дом. Во время пожара родители и трое детей успели выбраться из горящего дома через окно, а старший сын пытался самостоятельно потушить огонь. Вместо окна, он решил выбираться через хозяйственную постройку, где получил ожоги 2-3 степени на 95% поверхности тела. От полученных травм юноша скончался 28 сентября в больнице Нижнего Новгорода.Следствию удалось установить, что причиной пожара стала неисправность электропроводки, которые хозяева дома не успели поменять во время ремонта. В связи с этим, следствию предстоит выяснить, почему многодетная семья не состояла на учете в органах опеки, которые в теории могли бы проследить за исправностью оборудования.