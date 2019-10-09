Если верить слухам, актрису Анастасию Заворотнюк выписали из Европейского медицинского центра, где она на протяжении нескольких месяцев лежала с диагнозом рак мозга. Сделали это пытались тайно.

Если верить слухам, актрису Анастасию Заворотнюк выписали из Европейского медицинского центра, где она на протяжении нескольких месяцев лежала с диагнозом рак мозга. Сделали это пытались тайно.Официальных подтверждений этой информации нет, однако немногочисленные очевидцы в один голос твердят, что у медперсонала, который провожал актрису на выписке, по щекам текли слезы – все желали Насте сил, мужества, терпения.Свидетели выписки Анастасии Заворотнюк шепчутся, что прекрасную актрису практически невозможно узнать! "Ее везли на каталке, голова в косынке, огромные темные очки на глазах, но мы рассмотрели, что она сильно располнела, от былой красоты не осталось и следа, – поделились наблюдениями очевидцы. – Просто страшно смотреть на нее!"Так ли это было на самом деле – бог ведает. Семья "прекрасной няни" продолжает хранить молчание. Поэтому слухи и растут как грибы после дождяКак ранее "Дни.ру", врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н. Н. Блохина Игорь Долгополов предположил, что Анастасию Заворотнюк могли выписать только при двух условиях: либо лечение ей не помогает, либо ей нужен перерыв. Он подчеркнул, что данный вид рака не лечится в тех случаях, когда ее удаление хирургическим путем невозможно. Но даже при должном лечении и получении поддерживающей терапии пациенты с таким неутешительным диагнозом живут очень недолго.Сегодня , по некоторым данным, продолжает лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов. Говорят, что для восстановления актрисы с ней проводят занятия в зале эрготерапии и устраивают специальные водные процедуры. Рядом с учреждением круглосуточно дежурит машина "скорой", а в палате постоянно находятся родные звезды.Ранее появилась информация, что с дорогостоящим лечением Анастасии Заворотнюк помогли друзья. Мол, они сумели прикрепить ее по полису ОМС (обязательного медицинского страхования) к одной из лучших частных больниц Москвы и семья Заворотнюк не платила за нахождение в клинике ни копейки.