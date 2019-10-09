Уже почти месяц прошел после бракосочетания телеведущей и
режиссера Константина Богомолова. Между тем телеведущая продолжает распаковывать
подарки.
Уже почти месяц прошел после бракосочетания телеведущей и
режиссера Константина Богомолова. Между тем телеведущая продолжает распаковывать
подарки.
В "Сторис" своего "Инстаграм" знаменитость опубликовала видеозапись.
Ксения Собчак демонстрирует карандашный рисунок, который ей прислал кто-то из поклонников.
На нем телеведущая изображена со своим мужем Константином Богомоловым. Звезды облачены
в свадебные наряды.
"Класс! Спасибо большое!" – поблагодарила талантливого
фаната Ксения Собчак.
Судя по всему, подарок почитателя в скором времени украсит стены
нового дома теледивы. Знаменитость, по слухам, возводит трехэтажный особняк порядка тысячи квадратных метров
в Подмосковье. Строительство обошлось почти в
40 миллионов рублей. Еще в июле на месте будущего дома знаменитости был только
фундамент, а уже в сентябре появились стены.
Примечательно, что в списке желаемых свадебных подарков, которые
получили приглашенные на бракосочетание Ксении и Константина, было много
предметов домашнего обихода. Так например, получили эксклюзивный
фарфоровый сервиз стоимостью более чем миллион рублей, винтажный ковер за 400
тысяч, несколько наборов дорогого итальянского постельного белья – от 300 до
600 тысяч рублей за каждый, роскошный столик и декоративное панно, которые в
сумме обошлись гостям почти в 650 тысяч.