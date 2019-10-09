Уже почти месяц прошел после бракосочетания телеведущей и режиссера Константина Богомолова. Между тем телеведущая продолжает распаковывать подарки.

Уже почти месяц прошел после бракосочетания телеведущей ирежиссера Константина Богомолова. Между тем телеведущая продолжает распаковыватьподарки.В "Сторис" своего "Инстаграм" знаменитость опубликовала видеозапись.Ксения Собчак демонстрирует карандашный рисунок, который ей прислал кто-то из поклонников.На нем телеведущая изображена со своим мужем Константином Богомоловым. Звезды облаченыв свадебные наряды."Класс! Спасибо большое!" – поблагодарила талантливогофаната Ксения Собчак.Судя по всему, подарок почитателя в скором времени украсит стенынового дома теледивы. Знаменитость, по слухам, возводит трехэтажный особняк порядка тысячи квадратных метровв Подмосковье. Строительство обошлось почти в40 миллионов рублей. Еще в июле на месте будущего дома знаменитости был толькофундамент, а уже в сентябре появились стены.Примечательно, что в списке желаемых свадебных подарков, которыеполучили приглашенные на бракосочетание Ксении и Константина, было многопредметов домашнего обихода. Так например, получили эксклюзивныйфарфоровый сервиз стоимостью более чем миллион рублей, винтажный ковер за 400тысяч, несколько наборов дорогого итальянского постельного белья – от 300 до600 тысяч рублей за каждый, роскошный столик и декоративное панно, которые всумме обошлись гостям почти в 650 тысяч.