В Петергофе в фонтан угодила лиса, вероятно, охотясь на уток. Замерзшее испуганное животное достал из ледяной воды один из очевидцев.

В Петергофе в среду, 9 октября, в фонтан угодила лиса — охотилась на уток, по предположениям свидетелей происшествия.Животное заблудилось и замерзло, хаотично плавая и пытаясь скрыться от многочисленных любопытных глаз.Лису спас один из очевидцев: залез в ледяную воду, решительно схватил обессиленную плутовку, отнес на берег и отпустил восвояси под аплодисменты и свист посетителей музея.