Видеоблогеры провели анализ в магазинах Ашан в Саратове и Киеве. Результаты исследования цен на продукты оказались неожиданными.

Видеоблогеры провели анализ в магазинах "Ашан" в Саратове и Киеве. Результаты исследования цен на продукты оказались неожиданными.Журналисты решили поставить точку в споре о том, где выгоднее закупаться.Они пришли к выводу, что цены на продукты в России ниже, чем в Незалежной.Выяснилось, что любителяммакарон и картошки лучше делать покупки в российских магазинах. Так, килограмм картошки на Украине можнокупить, минимум, за 38-39 рублей в переводе из гривен, тогда как у нас – всего за12. Большая разница и при покупке макарон. В Саратове килограмм стоит от 50рублей, в столице Украины же – от 111, передает телеканал .Однако справедливости ради стоит отметить, что некоторые продукты в Киевестоят дешевле, чем в Саратове. Например, килограмм риса на Украинеобойдется покупателям в 55 рублей, а в России – в 59рублей, сообщаетНапомним, в начале текущего года руководитель украинскойассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что с 2015года в стране стоимость ряда продуктов питания серьезно выросла: от 58до 542 процентов. За последние годы на Украине подешевела толькогречневая крупа.