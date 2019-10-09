Видеоблогеры провели анализ в магазинах Ашан в Саратове и Киеве. Результаты исследования цен на продукты оказались неожиданными.
Видеоблогеры провели анализ в магазинах "Ашан" в Саратове и Киеве. Результаты исследования цен на продукты оказались неожиданными.
Журналисты решили поставить точку в споре о том, где выгоднее закупаться.
Они пришли к выводу, что цены на продукты в России ниже, чем в Незалежной.
Выяснилось, что любителям
макарон и картошки лучше делать покупки в российских магазинах. Так, килограмм картошки на Украине можно
купить, минимум, за 38-39 рублей в переводе из гривен, тогда как у нас – всего за
12. Большая разница и при покупке макарон. В Саратове килограмм стоит от 50
рублей, в столице Украины же – от 111, передает телеканал .
Однако справедливости ради стоит отметить, что некоторые продукты в Киеве
стоят дешевле, чем в Саратове. Например, килограмм риса на Украине
обойдется покупателям в 55 рублей, а в России – в 59
рублей, сообщает
Напомним, в начале текущего года руководитель украинской
ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что с 2015
года в стране стоимость ряда продуктов питания серьезно выросла: от 58
до 542 процентов. За последние годы на Украине подешевела только
гречневая крупа.