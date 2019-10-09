Музыка великих композиторов в исполнении Дмитрия Онищенко

Почитателей классической фортепианной музыки ждет встреча с одним из именитых российских музыкантов, выпускником Московской государственной консерватории, обладателем престижных музыкальных наград в Лиссабоне, Киеве, Сиднее, учеником великого В. Крайнева, лауреатом Международного конкурса им. П.И. Чайковского Дмитрием Онищенко. Дмитрий регулярно проводит мастер-классы в России и за рубежом. Принимает участие в жюри различных всероссийских и международных конкурсов. Он постоянный председатель детского фестиваля-конкурса «Волшебство звука».Любители музыки знают Онищенко как талантливого композитора. Во Владимир, Суздаль и Гусь-Хрустальный маэстро везет свою излюбленную программу. Она посвящена музыкальной эпохе, минувшей более века назад. В то время знаменитые на весь мир концертные залы рукоплескали Энрике Гранадосу, Клоду Дебюсси, Яну Сибелиусу, Александру Скрябину...Давайте совершим это прекрасное музыкальное путешествие в прошлое.Билеты можно купить заранее во всех кассах музея-заповедника, а также онлайн насайте музея:http://tickets.vladmuseum.ru/ru/tickets/2535/25.10.2019/17:00http://tickets.vladmuseum.ru/ru/tickets/2536/26.10.2019/17:00http://tickets.vladmuseum.ru/ru/tickets/2537/27.10.2019/15:00Стоимость билетов:в Гусь-Хрустальном и Суздале – 200-250 руб.;во Владимире – 250-300 руб.Тел. (4922) 32-71-78(49231) 2-17-36(49241) 2-19-30