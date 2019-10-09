Полиция немецкого Галле сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе у синагоги. Жертвой нападения стали два человека, еще несколько получили ранения.

Полиция немецкого Галле сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе у синагоги. Жертвой нападения стали два человека, еще несколько получили ранения, сообщает Focus.de.Очевидец рассказал телеканалу N-TV, что нападению подверглась не сама синагога, а расположенное рядом кафе турецкой кухни."Молодой человек был в камуфляже, на моих глазах он достал автомат и натянул на лицо маску. Он бросил в дверной проем гранату, но та отскочила от двери и взорвалась на улице. Затем он по меньшей мере три раза выстрелил, убив женщину", — поведал мужчина, который спрятался в туалете заведения.Первоначально сообщалось, что злоумышленник скрылся на автомобиле и направился в сторону Кёльна, однако позже полицейские сообщили о его задержании. Стражи порядка не исключают, что у него был подельник.Жертвами стрельбы стали два человека, еще несколько получили ранения.