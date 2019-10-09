Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобу адвокатов на приговор участнику протестных акций в столице Кириллу Жукову.

Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобу адвокатов на приговор участнику протестных акций в столице Кириллу Жукову.Ранее Тверской суд столицы признал его виновным в применении насилия в отношении представителя власти (молодой человек пытался сорвать шлем с росгвардейца) и приговорил к 3 годам заключения в колонии."Приговор суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения", — огласила свое решение судья, передает ТАСС.Между тем, адвокат осужденного Светлана Байтурина сообщила в ходе заседания, что у защитников есть видеозапись, на которой видно, что Жуков даже не дотронулся до шлема.Сам осужденный свою вину не признал. "В этом деле даже потерпевший заявил, что не испытывал боли и уклонился от моего движения. Я невиновен", — заявил Кирилл Жуков.Ранее Мосгорсуд смягчил приговор другому участнику протестной акции, актеру Павлу Устинову. Тверской суд постановил отправить молодого человека за решетку на 3,5 года, однако в ходе рассмотрения апелляции приговор был изменен на 1 год тюрьмы условно.