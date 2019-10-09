Соликамский суд начал оглашать приговор по делу о пожаре на калийном руднике. В результате ЧП шахте погибли девять горняков. В трагедии, произошедшей в декабре 2018 года, обвиняются пять человек.

Соликамский суд начал оглашать приговор по делу о пожаре на калийном руднике. В результате ЧП шахте погибли девять горняков. В трагедии, произошедшей в декабре 2018 года, обвиняются пять человек. На оглашение обвинительного приговора бывшим сотрудникам башкирской компании "УС-30", проводившей строительные работы на рудоуправлении "Соликамск-3". Значительная часть речи судьи была отведена перечню правил, которые не были соблюдены, передает ГТРК "Пермь".Напомним, операция по вызволению горняков продолжалась около 16 часов. Спасатели, рискуя своей жизнь, один за другим спускались в огонь. В итоге эвакуировать удалось восьмерых человек, еще девять - погибли. Возгорание произошло на глубине более 360 метров под землей. Для бетонирования вентиляционного канала строители должны были сварить каркас из арматуры. Предположительно, искры от сварки подожгли герметик, а впоследствии загорелась и опалубка.По факту гибели в шахте девяти рабочих СК возбудил уголовное дело по статье 216 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности, повлекшее смерть трех и более человек". Подсудимые признаны ответственными на несоблюдение техники безопасности. При этом вину в произошедшем признал только инженер по охране труда Андрей Артюхин. Остальные участники дела считают себя невиновными.В итоге — девятнадцать лет колонии на пятерых. Три года получил только горный мастер Игорь Чукаев. Потерпевшая сторона выразила свое несогласие с таким мягким приговором.