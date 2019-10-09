Низкобюджетной авиакомпании Победа запретили взимать плату за регистрацию в зарубежных аэропортах. Такое решение принял Московский городской суд, поддержав требование столичной транспортной прокуратуры.

Низкобюджетной авиакомпании "Победа" запретили взимать плату за регистрацию в зарубежных аэропортах. Такое решение принял Московский городской суд, поддержав требование столичной транспортной прокуратуры.Услугу стоимостью в 25 евро "Победа" ввела год назад. Пассажиры пожаловались в прокуратуру, а там обратили внимание на то, что плата за регистрацию может превышать половину стоимости билета.В итоге суд счел, что взимание денег за такую услугу напрямую противоречит закону."Победа" намерена оспорить это решение. В компании указывают на то, что более 90 процентов пассажиров и так регистрируются онлайн, а введение отдельной платной услуги, которой пользуются немногие, позволяет исключить ее стоимость из цены билета.