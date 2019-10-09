Певица Ольга Кормухина стала гостьей Бориса Корчевникова. В студии программы Судьба человека на телеканале Россия 1 артистка рассказала, как много лет назад ее подставил Борис Моисеев.

Певица Ольга Кормухина стала гостьей Бориса Корчевникова. Встудии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" артистка рассказала,как много лет назад ее подставил Борис Моисеев.Неприятный для Ольги Кормухиной эпизод произошел более 20 летназад. "В девяностые годы шли бандитские разборки. Рэкет, все под себяподминали бандиты. В том числе и музыкантов. У меня тогда появились защитники.Они крышевали Борю Моисеева", – начала повествование артистка в студии "Судьбачеловека".Как-то раз Моисеев сделал Кормухиной заманчивое предложение –отправиться на гастроли в Вильнюс. Олька к тому моменту вышла из состава группы"Красная пантера" и выступала сольно."Я ему говорю: "Боря, у меня в репертуаре всего четырепесни". Он сказал, что не видит в этом ничего страшного. Приезжаем в Литву. Атам огромные афиши, на которых большими буквами написано, что пройдет концертОльги Кормухиной", – поведала знаменитость ведущему шоуБорису Корчевникову.Вокалистка признается, что в тот момент готова быларастерзать Моисеева, ведь репертуара на полноценный концерт у нее не было. ГневКормухиной на коллегу приумножился, когда уже на сцене он сравнил ее с американскойпевицей Тиной Тернер."Я ненавидела, когда меня сравнивали с Тиной Тернер. Яслышала, как администратор крикнул Боре: "Прячься, она тебя сейчас убьет". Яспела свои песни, причем некоторые по два раза на бис. Врываюсь за кулисы вярости. А там лежит Боря Моисеев и ему ставят доктора уколы. Он мне говорит:"Язва у меня". Ну, конечно, вся ярость улетучилась", – рассказала ОльгаКормухина в эфире ток-шоу