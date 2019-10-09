Певица Ольга Кормухина стала гостьей Бориса Корчевникова. В
студии программы Судьба человека на телеканале Россия 1 артистка рассказала,
как много лет назад ее подставил Борис Моисеев.
Певица Ольга Кормухина стала гостьей Бориса Корчевникова. В
студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" артистка рассказала,
как много лет назад ее подставил Борис Моисеев.
Неприятный для Ольги Кормухиной эпизод произошел более 20 лет
назад. "В девяностые годы шли бандитские разборки. Рэкет, все под себя
подминали бандиты. В том числе и музыкантов. У меня тогда появились защитники.
Они крышевали Борю Моисеева", – начала повествование артистка в студии "Судьба
человека".
Как-то раз Моисеев сделал Кормухиной заманчивое предложение –
отправиться на гастроли в Вильнюс. Олька к тому моменту вышла из состава группы
"Красная пантера" и выступала сольно.
"Я ему говорю: "Боря, у меня в репертуаре всего четыре
песни". Он сказал, что не видит в этом ничего страшного. Приезжаем в Литву. А
там огромные афиши, на которых большими буквами написано, что пройдет концерт
Ольги Кормухиной", – поведала знаменитость ведущему шоу
Борису Корчевникову.
Вокалистка признается, что в тот момент готова была
растерзать Моисеева, ведь репертуара на полноценный концерт у нее не было. Гнев
Кормухиной на коллегу приумножился, когда уже на сцене он сравнил ее с американской
певицей Тиной Тернер.
"Я ненавидела, когда меня сравнивали с Тиной Тернер. Я
слышала, как администратор крикнул Боре: "Прячься, она тебя сейчас убьет". Я
спела свои песни, причем некоторые по два раза на бис. Врываюсь за кулисы в
ярости. А там лежит Боря Моисеев и ему ставят доктора уколы. Он мне говорит:
"Язва у меня". Ну, конечно, вся ярость улетучилась", – рассказала Ольга
Кормухина в эфире ток-шоу