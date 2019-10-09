Ксения Собчак не забывает о материнских обязанностях и старается проводить как можно больше времени с маленьким сыном Платоном. Недавно она выложила любопытное видео, где мальчик пытается ее обмануть.

Ксения Собчак не забывает о материнских обязанностях и старается проводить как можно больше времени с маленьким сыном Платоном. Недавно она выложила любопытное видео, где мальчик пытается ее обмануть.В кадре белокурое чадо знаменитой мамы пытается поменяться с ней бокалами. Примечательно, что сосуд Платона уже пуст, в то время как у Ксении все еще имеется сок. Женщина вопросами пытается подвести сына к логичному выводу, что если они обменяются стаканами, то этот обмен не будет равнозначным.Впрочем, малыш лихо выкручивается из ситуации. Он берет свой бокал, допивает оттуда последние капли сока, чтобы убедиться, что там еще что-то было, и протягивает его Собчак, со словами: "Еще чуть-чуть осталось". Подобное поведение наследника рассмешило Ксению настолько, что она поделилась роликом в своих сториз на личной странице в социальной сети "Инстаграм".