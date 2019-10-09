В Уфе таксист, сдавая задним ходом, сбил ребенка, а затем скрылся с места аварии. Школьник смог самостоятельно встать на ноги, после чего был доставлен в больницу и после оказания помощи отпущен домой.

Во вторник в Уфе таксист, сдавая задним ходом, сбил 8-летнего ребенка, возвращающегося из школы, а затем скрылся с места аварии.Мальчик смог самостоятельно встать на ноги, после чего был доставлен в больницу и после оказания помощи отпущен домой.Полицейские нашли и задержали таксиста — 41-летнего уроженца Киргизии. За бегство с места ДТП ему грозит лишение прав, а также административный арест.