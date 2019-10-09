Российская теннисистка Екатерина Александрова добилась победы в стартовом матче турнира WTA в австрийском городе Линц с призовым фондом в размере 225 тысяч долларов. В матче первого круга 24-летняя россиянка обыграла представительницу Чехии Кристину Плишкову.

Российская теннисистка Екатерина Александрова добилась победы в стартовом матче турнира WTA в австрийском городе Линц с призовым фондом в размере 225 тысяч долларов. В матче первого круга 24-летняя россиянка обыграла представительницу Чехии Кристину Плишкову.Александрова, посеянная на турнире под восьмым номером, проиграла первый сет со счетом 3:6, однако затем взяла последующие две партии (6:0, 6:1) и выиграла матч. Для достижения победы теннисистке из России понадобилось провести на корте 1 час 16 минут.За путевку в третий круг соревнования Александрова сыграет против Лауры Зигемунд из Германии. Игра состоится десятого октября.