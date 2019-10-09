Заместитель гендиректора компаний Вертолеты России и Оборонпром Игорь Чечиков выпал из окна второго этажа своего коттеджа в Подмосковье. Пострадавшего доставили реанимацию с переломом ..

Заместитель гендиректора компаний "Вертолеты России" и Оборонпром Игорь Чечиков выпал из окна второго этажа своего коттеджа в Подмосковье. Пострадавшего доставили реанимацию с переломом черепа. По факту случившегося проводится проверка, передает "".Инцидент произошел в минувшую субботу, 5 октября. По предварительной информации, Чечиков пытался сфотографировать белок из своего окна. Чтобы сделать хороший кадр, менеджер вылез из оконного проема и, потеряв равновесие, рухнул вниз. Как сообщает , в тот момент мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.