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<a href="https://33live.ru/novosti/09-10-2019-ty-ushla-drug-obratilsya-s-sensacionnoj-novostyu-k-milyavskoj.html" target="_blank">Ты ушла!: друг обратился с сенсационной новостью к Милявской</a> - Лолита Милявская переживает бурные перемены: она рассталась с пятым мужем и сильно похудела. О своей новой жизни артистка рассказала в свежем интервью.