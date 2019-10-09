Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский поделился своим прогнозом относительно развития нового уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко. Он уверен, что политику не стоит опасаться за свою свободу, ведь на его стороне выступает могущественный защитник.

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский поделился своим прогнозом относительно развития нового уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко. Он уверен, что политику не стоит опасаться за свою свободу, ведь на его стороне выступает могущественный защитник.Стало известно, что в отношении Петра Порошенко было возбуждено уже 13-е уголовное дело. Бывшего президента Украины подозревают в том, что он декларировал недостоверную информацию о своих доходах.У украинской общественности есть два противоположных взгляда на уголовные дела, возбужденные в отношении бывшего президента Петра Порошенко. Одни считают, что таким образом с политиком пытаются расправиться. Другие уверены, что он виновен в гораздо большем, однако благодаря своему статусу избегает наказания.Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что внимания заслуживают оба подхода. "Когда возбуждаются дела против экс-президента, это не может быть без политики. Понятно, что там есть политика. Но по целому ряду дел есть совершенно очевидные основания для того, чтобы, по крайней мере, эти дела возбуждать", – цитирует эксперта.Материал дополняется.